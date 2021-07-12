В Україну доставили чергову партію китайської вакцини CoronaVac: 500 тисяч доз
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україну доставили чергову партію китайської вакцини CoronaVac. Незабаром 500 тисяч доз препарату почнуть розвозити по регіонах
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу офісу президента.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україну прибуло ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac і незабаром вона буде розподілена в регіони, зокрема в найвіддаленіші населені пункти, щоб прищеплювати якомога більше людей, - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що найближчим часом Міністерство охорони здоров'я очікує отримати 1,23 млн доз вакцини CoronaVac і 256 тисяч доз препарату Pfizer.
Як повідомлялося, вакцинація CoronaVac дає можливість отримати міжнародне свідоцтво.
Також головний санлікар передбачив терміни поставки вакцини Johnson&Johnson в Україну.
Сьогодні у МОЗ підтвердили, що Pfizer доступний усім охочим, але є умова. Антиковідну вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech тепер використовуватимуть для проведень щеплень у центрах масової вакцинації, де вона буде доступна усім охочим, однак з пріоритетом для людей похилого віку.
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