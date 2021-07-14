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14 липня 2021, 09:25 898

Вчені спрогнозували COVID-ситуацію в Україні до кінця липня

14 липня 2021, 09:25 898
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Фото з відкритих джерел
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В Україні до кінця липня знизиться захворюваність на коронавірус

Такий прогноз опублікований на сайті НАН, пише RegioNews.

Вчені вважають, що в найближчі два тижні захворюваність коронавірусом в Україні буде падати. Так, у період з 14 по 20 липня кількість нових випадків COVID-19 в середньому на добу становитиме 464, а в період з 21 по 27 липня захворюваність стане ще нижче - 442.

"Згідно з прогнозними обчисленнями (в яких закладено тенденцію збільшення репродуктивного числа), середня кількість нових випадків дорівнює 468 протягом тижня 14-20 липня 2021 і 442 - протягом тижня 21-27 липня 2021", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні знову побільшало нових COVID-хворих.

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