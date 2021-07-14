В Україні COVID-вакцинацію можуть зробити обов'язковою, - Держпродспоживслужба

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В Україні можуть запровадити обов'язкову вакцинацію від коронавірусу

Про це в ефірі OBOZREVATEL TV заявив начальник Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Києві Олег Рубан, пише RegioNews.

Він зазначив, що це може статися у випадку ухвалення відповідного рішення головним державним санітарним лікарем України Ігорем Кузіним.

"Якщо він винесе таку постанову, то вона буде обов'язковою до виконання в усіх сферах. І районні, місцеві адміністрації, територіальні органи будуть контролювати це", - заявив він.

Рубан також зазначив, що у разі обов'язковості вакцинації за відмову від щеплень буде передбачено покарання.

Нагадаємо, раніше у МЗС розповіли, коли в Україні запрацюють COVID-сертифікати.