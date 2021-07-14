11:42  14 июля
В Украине COVID-вакцинацию могут сделать обязательной, - Госпродпотребслужба
12:44  14 июля
В Черкасской области взрыв уничтожил жилой дом, есть жертва
08:07  14 июля
Кровавые сутки в ООС: боевики убили одного и ранили семерых наших защитников
UA | RU
UA | RU
14 июля 2021, 12:18 146

За минувшие сутки от коронавируса в Украине привили 101 246 человек

14 июля 2021, 12:18 146
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение прошлых суток, 13 июля, от коронавируса в Украине привили 101 246 человек, при этом первую дозу вакцины получили 57 827 украинцев, а 43 419 полностью завершили иммунизацию, сделав обе прививки

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава, передает RegioNews.

101 246 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 13 июля 2021 года. Одну дозу получили 57 827 человек, полностью иммунизированы 43 419 человек. В течение суток работали: 659 мобильных бригад, 1 518 пунктов прививки, 33 центра вакцинации, - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что по состоянию на 13 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 799 677 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 2 415 054 человека, из них получили одну дозу 2 415 052 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 1 258 703 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 3 673 755 прививок, - заключают в Минздраве.

Как сообщалось, около 70% военнослужащих из состава ООС полностью вакцинированы от COVID-19.

Также известно, что в Украину доставили очередную партию китайской вакцины CoronaVac: 500 тысяч доз.

вакцина Минздрав COVID-19 вакцинация прививка

В Украине COVID-вакцинацию могут сделать обязательной, - Госпродпотребслужба
14 июля 2021, 11:42
Ученые спрогнозировали COVID-ситуацию в Украине до конца июля
14 июля 2021, 09:25
В Украине снова стало больше новых COVID-больных: ситуация в регионах
14 июля 2021, 08:42
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Политическая расправа или непрофессионализм: почему в Ровно снова взялись за известного врача Шустика
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram