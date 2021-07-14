За минувшие сутки от коронавируса в Украине привили 101 246 человек

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В течение прошлых суток, 13 июля, от коронавируса в Украине привили 101 246 человек, при этом первую дозу вакцины получили 57 827 украинцев, а 43 419 полностью завершили иммунизацию, сделав обе прививки

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава, передает RegioNews.

101 246 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 13 июля 2021 года. Одну дозу получили 57 827 человек, полностью иммунизированы 43 419 человек. В течение суток работали: 659 мобильных бригад, 1 518 пунктов прививки, 33 центра вакцинации, - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что по состоянию на 13 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 799 677 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 2 415 054 человека, из них получили одну дозу 2 415 052 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 1 258 703 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 3 673 755 прививок, - заключают в Минздраве.

Как сообщалось, около 70% военнослужащих из состава ООС полностью вакцинированы от COVID-19.

Также известно, что в Украину доставили очередную партию китайской вакцины CoronaVac: 500 тысяч доз.