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14 липня 2021, 08:42 62

В Україні знову побільшало нових COVID-хворих: ситуація в регіонах

14 липня 2021, 08:42 62
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Фото з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу зафіксовано 547 нових хворих на коронавірус

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ, пише RegioNews.

З усіх хворих коронавірус виявили у 34 дітей та 23 медпрацівників.

Всього за добу госпіталізовано 409 осіб, одужало – 797. Крім того, по Україні зафіксовано 25 летальних випадків.

Загалом 13 липня зробили понад 45 тисяч тестів різними методами.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у місті Київ (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях.

Ситуація в інших регіонах наступна:

  • Вінницька обл. – 6
  • Волинська обл. – 6
  • Житомирська обл. – 4
  • Закарпатська обл. – 6
  • Запорізька обл. – 26
  • Івано-Франківська обл. – 2
  • Кіровоградська обл. – 2
  • Луганська обл. – 23
  • Львівська обл. – 22
  • Миколаївська обл. – 19
  • Полтавська обл. – 13
  • Рівненська обл. – 6
  • Сумська обл. – 22
  • Тернопільська обл. – 1
  • Харківська обл. – 20
  • Херсонська обл. – 25
  • Хмельницька обл. – 18
  • Черкаська обл. – 13
  • Чернівецька обл. – 11
  • Чернігівська обл. – 0

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що третина українських громадян мають антитіла до коронавірусу.

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