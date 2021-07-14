В Україні знову побільшало нових COVID-хворих: ситуація в регіонах
В Україні за минулу добу зафіксовано 547 нових хворих на коронавірус
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ, пише RegioNews.
З усіх хворих коронавірус виявили у 34 дітей та 23 медпрацівників.
Всього за добу госпіталізовано 409 осіб, одужало – 797. Крім того, по Україні зафіксовано 25 летальних випадків.
Загалом 13 липня зробили понад 45 тисяч тестів різними методами.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у місті Київ (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях.
Ситуація в інших регіонах наступна:
- Вінницька обл. – 6
- Волинська обл. – 6
- Житомирська обл. – 4
- Закарпатська обл. – 6
- Запорізька обл. – 26
- Івано-Франківська обл. – 2
- Кіровоградська обл. – 2
- Луганська обл. – 23
- Львівська обл. – 22
- Миколаївська обл. – 19
- Полтавська обл. – 13
- Рівненська обл. – 6
- Сумська обл. – 22
- Тернопільська обл. – 1
- Харківська обл. – 20
- Херсонська обл. – 25
- Хмельницька обл. – 18
- Черкаська обл. – 13
- Чернівецька обл. – 11
- Чернігівська обл. – 0
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що третина українських громадян мають антитіла до коронавірусу.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Політична розправа чи непрофесійність: чому у Рівному знову взялися за відомого лікаря Шустика
Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук