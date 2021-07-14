Держспецзв’язку заблокувала фейковий "сайт президента України"

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Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації заблокувала фейковий сайт "президента України", з якого здійснювалося поширення шкідливого програмного забезпечення OUTSTEEL, призначеного для пошуку й ексфільтрації документів

Про це повідомляє Держспецзв'язку у Facebook, передає RegioNews.

У повідомленні зазначається, що станом на 15:15 13 липня доступ до веб-сайту було заблоковано.

Встановлено, що використання таких тактик, технік процедур і об'єктів атаки, а також аналогічних зразків шкідливих програм відстежується щонайменше з квітня 2021 року.

Також, за даними Держспецзв'язку, в рамках додаткового дослідження встановлено, що в розділі "Вакансії" сайту під час спроби ознайомитися з прикладами документів для подання їх на конкурс завантажується документ з довільною назвою формату .doc, що містить шкідливий макрос.

Як повідомлялося, вчора хакери знову атакували сайти Президента та СБУ. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України нейтралізувала чергові кібератаки на офіційні вебсайти Президента України та Служби безпеки України.

Загалом СБУ заблокувала 76 хакерських атак на інформресурси українських органів влади за червень.