11:42  14 липня
В Україні COVID-вакцинацію можуть зробити обов'язковою, - Держпродспоживслужба
12:44  14 липня
На Черкащині вибух знищив житловий будинок, є жертва
08:07  14 липня
Кривава доба в ООС: бойовики вбили одного та поранили сімох наших захисників
UA | RU
UA | RU
14 липня 2021, 11:55 133

Держспецзв’язку заблокувала фейковий "сайт президента України"

14 липня 2021, 11:55 133
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації заблокувала фейковий сайт "президента України", з якого здійснювалося поширення шкідливого програмного забезпечення OUTSTEEL, призначеного для пошуку й ексфільтрації документів

Про це повідомляє Держспецзв'язку у Facebook, передає RegioNews.

У повідомленні зазначається, що станом на 15:15 13 липня доступ до веб-сайту було заблоковано.

Встановлено, що використання таких тактик, технік процедур і об'єктів атаки, а також аналогічних зразків шкідливих програм відстежується щонайменше з квітня 2021 року.

Також, за даними Держспецзв'язку, в рамках додаткового дослідження встановлено, що в розділі "Вакансії" сайту під час спроби ознайомитися з прикладами документів для подання їх на конкурс завантажується документ з довільною назвою формату .doc, що містить шкідливий макрос.

Як повідомлялося, вчора хакери знову атакували сайти Президента та СБУ. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України нейтралізувала чергові кібератаки на офіційні вебсайти Президента України та Служби безпеки України.

Загалом СБУ заблокувала 76 хакерських атак на інформресурси українських органів влади за червень.

хакери інформаційна війна кіберзахист держспецзв'язок кібератака

РНБО захищатиме інформпростір України від заборонених вебсайтів по-новому
09 липня 2021, 21:32
В Україні ввечері 6 липня раптово перестали працювати сайти низки державних органів
06 липня 2021, 20:58
Призначено директора "Укрспецзв'язку"
30 червня 2021, 12:56
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Політична розправа чи непрофесійність: чому у Рівному знову взялися за відомого лікаря Шустика
Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram