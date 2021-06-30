Призначено директора "Укрспецзв'язку"

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Про це повідомляється на сторінці Держспецзв'язку у Facebook, передає RegioNews.

Наказ про відповідне призначення підписав глава служби Юрій Щиголь. Директором казенного підприємства "Укрспецзв'язок" став керівник департаменту цифрової трансформації адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та інформації (Держспецзв'язку) Василь Ковтун.

Зазначається, що до Держспецзв'язку Ковтун працював на керівних посадах в "Укртелекомі", "Фарлеп-Інвесті" та телекомпанії "Чорне море". Служив в органах Служби безпеки України.

Кабмін створив казенне підприємство "Укрспецзв'язок" у липні 2015 року. Воно забезпечує функціонування вузлів зв'язку спеціального призначення в мирний час, в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану відповідно до законодавства.

Як повідомлялося, у січні провідного фахівця "Київстару" призначили заступником голови Держспецзв'язку. Призначив Кабмін на засіданні.