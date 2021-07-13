Хакери знову атакували сайти Президента та СБУ

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Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України нейтралізувала чергові кібератаки на офіційні вебсайти Президента України та Служби безпеки України

Про це повідомляє Держспецзв’язку, передає RegioNews.

Були здійснені DDoS-атаки на сайти Президента та СБУ. Силами кіберзахисту Держспецзв’язку усі кібератаки нейтралізовані.

Застосування сервісів кіберзахисту Системи захищеного доступу державних органів влади до мережі інтернет забезпечило повну доступність інформаційних ресурсів та їх безперервну роботу, – заявив заступник голови служби Віктор Жора.

Держспецзв'язку спостерігає збільшення кількості атак різних видів та кіберінцидентів. За пів року заблокували понад 1,1 млн атак різних видів на державні інформаційні ресурси, крім того, заблокували понад 250 DDoS-атак.

У службі нагадали, що минулого тижня через кібератаки відбувся аварійний технічний збій в роботі інтернет-провайдерів, що забезпечують підтримку інтернет-представництв і сайтів Президента України, Служби безпеки України та інших органів державної влади України.

Держспецзв'язку закликає у разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-телекомунікаційних систем інформувати урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, СБУ заблокувала 76 хакерських атак на інформресурси українських органів влади за червень.

Раніше повідомлялося, що в Україні ввечері 6 липня раптово перестали працювати сайти низки державних органів.