Госспецсвязи заблокировала фейковый "сайт президента Украины"

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Государственная служба специальной связи и защиты информации заблокировала фейковый сайт "президента Украины", с которого осуществлялось распространение вредоносного программного обеспечения OUTSTEEL, предназначенного для поиска и эксфильтрации документов

Об этом сообщает Госспецсвязи в Facebook, передает RegioNews.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 15:15 13 июля доступ к веб-сайту был заблокирован.

Установлено, что использование таких тактик, техник процедур и объектов атаки, а также аналогичных образцов вредоносных программ отслеживается по меньшей мере с апреля 2021 года.

Также, по данным Госспецсвязи, в рамках дополнительного исследования установлено, что в разделе "Вакансии" сайта во время попытки ознакомиться с примерами документов для представления их на конкурс загружается документ с произвольным названием формата .doc, содержащий вредоносный макрос.

Как сообщалось, вчера хакеры снова атаковали сайты Президента и СБУ. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины нейтрализовала очередные кибератаки на официальные сайты Президента Украины и Службы безопасности Украины.

В общем СБУ заблокировала 76 хакерских атак на информресурсы украинских органов власти за июнь.