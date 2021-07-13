Завтра стартує подання електронних заяв до закладів освіти

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У середу, 14 липня, в системі Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО) почнеться подання електронних заяв до закладів освіти

Про це повідомляють у ДП "Інфоресурс", передає RegioNews.

У ДП "Інфоресурс" нагадали, що перші дні подання заяв зазвичай є найбільш проблемними – тоді система перевантажується через велику кількість одночасних звернень.

Прийом заяв на бюджетну форму навчання триватиме з 14 по 23 липня. На бюджет вступники можуть подати до 5 заяв, на контрактну форму навчання — до 30.

Раніше в Міносвіти назвали терміни подачі документів у виші країни. Прийом документів на вступ до вищих навчальних закладів стартує 14 липня.

Вступна кампанія-2021 стартувала 29 червня - початком прийому заяв та документів від вступників після 9 класу до закладів фахової передвищої освіти за денною формою здобуття освіти.