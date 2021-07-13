Завтра стартует подача электронных заявлений в учебные заведения

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В среду, 14 июля, в системе единой государственной базы по вопросам образования (ЕГЭБО) начнется подача электронных заявлений в учебные заведения

Об этом сообщают в ГП "Инфоресурс", передает RegioNews.

В ГП "Инфоресурс" напомнили, что первые дни подачи заявлений обычно являются наиболее проблемными – тогда система перегружается из-за большого количества одновременных обращений.

Прием заявлений на бюджетную форму обучения продлится с 14 по 23 июля. На бюджет абитуриенты могут подать до 5 заявлений на контрактную форму обучения — до 30.

Раньше в Минобразования назвали сроки подачи документов в вузы страны. Прием документов на поступление в высшие учебные заведения стартует 14 июля.

Вступительная кампания-2021 стартовала 29 июня - началом приема заявлений и документов от поступающих после 9 класса в учреждения профессионального образования по дневной форме получения образования.