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12 липня 2021, 16:50 275

Набув чинності закон, який дозволяє передачу невикористовуваного майна вишів

12 липня 2021, 16:50 275
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Фото з відкритих джерел
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В Україні дозволили передачу майна вишів, яке не використовується. Відповідний закон набув чинності

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Голос України".

Документ свідчить, що майно, закріплене за державним або комунальним закладом вищої освіти, в тому числі тим, який має статус національного, можуть безкоштовно передати державній або комунальній установі вищої, професійної передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, науковій установі або науковій організації держформи власності.

У законі прописано, що передача можлива лише за умови використання майна виключно для здійснення видів діяльності, передбачених спеціальними законами і/або ЗУ "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Об'єкти і майно державних і комунальних вищих навчальних закладів не підлягають приватизації або використанню для видів діяльності, не передбачених спецзаконами, крім надання в оренду для послуг, які не можуть безпосередньо надати виші, пов'язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учнів.

Майно навчальних закладів, яке не використовується для здійснення видів діяльності, передбачених спеціальними законами, може бути вкладом у спільну діяльність, - зазначено в документі.

Як повідомлялося, 1 липня на Житомирщині викрили незаконні махінації із нерухомістю Міністерства освіти. Державний реєстратор незаконно втрутився у реєстр речових прав і вивів із держвласності нерухомість, що належить Міністерству освіти і науки України та одному із вищих навчальних закладів Житомира.

Також в Україні з'явився сервіс автоматичної оцінки нерухомості. Фонд державного майна запустив сервіс автоматичної оцінки вартості об'єкта нерухомості.

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