У Мінагрополітики розповіли, які документи потрібні для продажу землі

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Для продажу земельної ділянки власник зобов'язаний мати кадастровий номер ділянки, зареєструвати право власності і мати виписку з реєстру прав власності в паперовому або електронному вигляді

Про це у Facebook розповів міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко, передає RegioNews.

За його словами, наявність кадастрового номеру можна перевірити на Публічній кадастровій карті України.

Якщо кадастрового номера немає, зверніться до розробника документації із землеустрою для виготовлення технічної документації щодо встановлення чи відновлення меж ділянки в натурі та зареєструйте ділянку в Державному земельному кадастрі. Під час реєстрації ділянки їй буде присвоєно кадастровий номер”, - розповів міністр.

Він уточнив, що наступним кроком для продажу земельної ділянки є реєстрація права власності в Державному реєстрі прав на нерухоме майно.

Це здійснюють виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, нотаріуси або центри надання адміністративних послуг.

Реєстрація права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та вказаний пакет документів зможе гарантувати вам право користування, володіння розпорядження земельною ділянкою й допоможе уникнути багатьох ризиків", - підсумував Лещенко.

Нагадаємо, наприкінці травня Шмигаль розпорядився розробити документи для запуску ринку землі.