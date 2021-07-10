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10 липня 2021, 13:11 207

Правоохоронці викрили на хабарництві гендиректора "Реєстру судноплавства"

10 липня 2021, 13:11 207
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Фото: Facebook
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Правоохоронці затримали генерального директора і головного спеціаліста ДП "Класифікаційне товариство Реєстр судноплавства України" після отримання неправомірної вигоди

Як передає RegioNews, про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, службовці вимагали від представника підприємства $2 тис. за сприяння у складанні сертифіката і свідоцтва, які дали б змогу підприємству здійснювати господарську діяльність", – наголошується в повідомленні.

Зазначається, що дане державне підприємство належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині за підозрою в шахрайстві затримали голову Димерської ОТГ та депутата райради.

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