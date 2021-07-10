Правоохоронці викрили на хабарництві гендиректора "Реєстру судноплавства"
Правоохоронці затримали генерального директора і головного спеціаліста ДП "Класифікаційне товариство Реєстр судноплавства України" після отримання неправомірної вигоди
Як передає RegioNews, про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, службовці вимагали від представника підприємства $2 тис. за сприяння у складанні сертифіката і свідоцтва, які дали б змогу підприємству здійснювати господарську діяльність", – наголошується в повідомленні.
Зазначається, що дане державне підприємство належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, нещодавно на Київщині за підозрою в шахрайстві затримали голову Димерської ОТГ та депутата райради.