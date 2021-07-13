Хлопчик з Житомирщини, в якого вистрілив батьковий знайомий, в реанімації на штучній вентиляції легень
9-річний Данило з Новоград-Волинського, який отримав серйозне вогнепальне поранення, перебуває в реанімаційних умовах «Охматдиту», його обстежують, зберігається ймовірність хірургічного втручання
Про це повідомив медичний директор "Охматдиту" Сергій Чернишук, передає RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Україна 24".
Тяжкопораненого 9-річного Данила із Житомирської області, якому вистрілив у спину знайомий батька, який був у них в гостях, авіатранспортом доставили на лікування до Києва в лікарню "Охматдит".
Дитина знаходиться в реанімації на штучній вентиляції легень. Стан – важкий, пов'язаний з тяжкою травмою. В дитини комплексне ураження декількох органів, – розповів Сергій Чернишук.
Як повідомлялося, учора на Житомирщині 9-річний хлопчик отримав вогнепальне поранення.