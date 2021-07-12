У Дніпрі померла дворічна дитина, яку порізав вітчим

Фото з відкритих джерел

Як повідомив у Телеграм криворізький журналіст Олег Єрмолинський, в дитини були надто важкі рани, щоб вижити, пише RegioNews.

За його словами, інформацію про смерть дитини вже підтвердила поліція.

"Маленький хлопчик не мав жодних шансів, щоб вижити. Про це говорять і медики, які стежили його станом. Померлий мозок, значна втрата крові, пошкоджені артерії та судини – все це виявилося вироком для дитини", – зазначив Єрмолинський.

Журналістові про смерть хлопчика розповіла знайома його матері.

Нагадаємо, 7 липня у Софіївському районі Дніпропетровської області 28-річний чоловік вдарив ножем 2-річного хлопчика. Він наніс дитині колото-різані поранення шиї та спини, після чого втік з місця злочину. Дитину у тяжкому стані з ножовими пораненнями доставили до лікарні.