15:00  12 липня
У МЗС розповіли, коли в Україні запрацюють COVID-сертифікати
12:17  12 липня
"Слуги народу" на фракцію викликали міністрів економіки та фінансів
08:04  12 липня
Окупанти на Донбасі вісім разів відкривали вогонь та двічі запускали безпілотник
UA | RU
UA | RU
12 липня 2021, 13:17 739

У Дніпрі померла дворічна дитина, яку порізав вітчим

12 липня 2021, 13:17 739
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Дніпровській клінічній лікарні помер 2-річний хлопчик, якого жорстоко порізав вітчим 7 липня

Як повідомив у Телеграм криворізький журналіст Олег Єрмолинський, в дитини були надто важкі рани, щоб вижити, пише RegioNews.

За його словами, інформацію про смерть дитини вже підтвердила поліція.

"Маленький хлопчик не мав жодних шансів, щоб вижити. Про це говорять і медики, які стежили його станом. Померлий мозок, значна втрата крові, пошкоджені артерії та судини – все це виявилося вироком для дитини", – зазначив Єрмолинський.

Журналістові про смерть хлопчика розповіла знайома його матері.

Нагадаємо, 7 липня у Софіївському районі Дніпропетровської області 28-річний чоловік вдарив ножем 2-річного хлопчика. Він наніс дитині колото-різані поранення шиї та спини, після чого втік з місця злочину. Дитину у тяжкому стані з ножовими пораненнями доставили до лікарні.

Україна кримінал смерть Дніпро дитина

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua