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13 липня 2021, 15:30 12

На Житомирщині 9-річний хлопчик отримав вогнепальне поранення

13 липня 2021, 15:30 12
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Фото Нацполіції
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Учора, 12 липня, в Житомирській області 9-річну дитину у важкому стані через наскрізне вогнепальне поранення спини госпіталізували в реанімаційне відділення, сьогодні хлопчик перевезений з Новоград-Волинського в столичну клініку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр МВС України.

12 липня, в результаті стрілянини 9-річна дитина отримала наскрізне вогнепальне поранення спини. Його у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення. Сьогодні хлопчика у супроводі двох лікарів-анестізіологів доставили до Києва вертольотом ДСНС.

Сьогодні, 13 липня, за допомогою вертольота системи авіаційної безпеки МВС, 9-річного жителя Новоград-Волинського з важким вогнепальним пораненням транспортували до столиці, - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що боротьбу за дитину життя продовжать медики Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України "Охматдит".

Транспортування дитини здійснювалося за допомогою реанімаційного автомобіля швидкої допомоги, який доставив його на стадіон "Авангард". Звідти його забрав вертоліт спеціального авіаційного загону ДСНС України.

За інформацією поліції, стрілянина сталася в будинку, де дитина живе, і до неї був причетний знайомий батька хлопчика. Вилучена куля калібром 9 мм. Стрілка затримали. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри.

Як повідомлялося, у січні на Одещині через стрілянину на дитячому майданчику підлітку оголосили підозру. Постраждали двоє хлопчиків 13 та 14 років.

У грудні 2020-го у Миколаєві місцевий житель влаштував стрілянину та поранив дитину. Суперечка виникла через запуск феєрверків.

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