Мальчик из Житомирщины, в которого выстрелил знакомый отца, в реанимации на искусственной вентиляции легких
9-летний Даниил из Новоград-Волынского, который получил серьезное огнестрельное ранение, находится в реанимационных условиях «Охматдета», его обследуют, сохраняется вероятность хирургического вмешательства
Об этом сообщил медицинский директор "Охматдета" Сергей Чернышук, передает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Украина 24".
Тяжелораненого 9-летнего Даниила из Житомирской области, которому выстрелил в спину знакомый отца, который был у них в гостях, авиатранспортом доставили на лечение в Киев в больницу "Охматдет".
Ребенок находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. Состояние-тяжелое, связанное с тяжелой травмой. У ребенка комплексное поражение нескольких органов, - рассказал Сергей Чернышук.
Как сообщалось, вчера на Житомирщине 9-летний мальчик получил огнестрельное ранение.