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13 июля 2021, 19:38 508

Мальчик из Житомирщины, в которого выстрелил знакомый отца, в реанимации на искусственной вентиляции легких

13 июля 2021, 19:38 508
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Фото из открытых источников
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9-летний Даниил из Новоград-Волынского, который получил серьезное огнестрельное ранение, находится в реанимационных условиях «Охматдета», его обследуют, сохраняется вероятность хирургического вмешательства

Об этом сообщил медицинский директор "Охматдета" Сергей Чернышук, передает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Украина 24".

Тяжелораненого 9-летнего Даниила из Житомирской области, которому выстрелил в спину знакомый отца, который был у них в гостях, авиатранспортом доставили на лечение в Киев в больницу "Охматдет".

Ребенок находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. Состояние-тяжелое, связанное с тяжелой травмой. У ребенка комплексное поражение нескольких органов, - рассказал Сергей Чернышук.

Как сообщалось, вчера на Житомирщине 9-летний мальчик получил огнестрельное ранение.

Сегодня военному, выстрелившему в 9 летнего ребенка на Житомирщине сообщено о подозрении. Ребенок без сознания.

стрельба ранение ребенок Житомирская область Охматдет

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