На Хмельниччині втопилася дитина

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У селі Михля Шепетівського району, що у Хмельницькій області, в річці Горинь втопився 6-річний хлопчик

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС у Хмельницькій області.

Зазначається, що трагедія сталась в понеділок, 12 липня, о 18:00.

Відомо, що 16-річна сестра та її 6-річний брат разом купались на річці Горинь. Через сильну течію діти почали тонути. Люди кинулись їх рятувати: вони витягнули з води дівчину та її брата. 16-річна сестра вижила, проте її 6-річного брата не вдалось врятувати. Він помер.

Нагадаємо, що в Україні за 11 липня потонула рекордна кількість людей.