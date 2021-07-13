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13 липня 2021, 17:28 1120

Військовому, що вистрілив у 9 річну дитину на Житомирщині повідомлено про підозру. Дитина без свідомості

13 липня 2021, 17:28 1120
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Фото из открытых источников
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Правоохоронці повідомили про підозру у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень військовослужбовцю, який 12 липня у Новоград-Волинському Житомирської області вистрілив у 9-річну дитину. Дитина без свідомості.

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook прес-служби Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону

"Причетність військовослужбовця до стрілянини, яка мала місце 12.07.2021 у м .. Новоград-Волинський Житомирської області, в результаті якої малолітня дитина отримала поранення, підтверджена. Дитина зараз перебуває в лікарні без свідомості, стан стабільно важкий", - наголошується в повідомленні

За даними правоохоронців підозрюваний не визнав провину, при цьому пояснив, що даний злочин скоїв через необережність.

Сьогодні ж, за погодженням зі спеціалізованою прокуратурою, до суду подано клопотання про обрання військовослужбовцю запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Одночасно проводяться інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин цієї жахливої події, а також перевіряється причетність даного військовослужбовця до скоєння інших тяжких злочинів.

12 липня в лікарню Новограда-Волинського доставили 9-річного хлопчика з наскрізною вогнепальним пораненням спини. Пораненого хлопчика у важкому стані відразу госпіталізували в реанімаційне відділення, де медики надають необхідну допомогу. Поліцейські з'ясували, що поранили дитину у нього вдома. Також встановлено, що до стрілянини причетний житель Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні.

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