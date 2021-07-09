У Миколаєві поліція затримала шістьох людей через бійку зі стріляниною

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Правоохоронці Миколаєва затримали шістьох осіб за вчинення хуліганських дій, які сталися біля одного із магазинів на пр. Миру

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Так, вночі 8 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із магазинів на пр. Миру відбувається бійка та чути постріли.

З місця події правоохоронці доставили до відділку шестеро осіб віком від 20 до 34 років - мешканців обласного центру та області", - йдеться у повідомленні.

З одного з автомобілів, у якому перебували чоловіки, поліцейські вилучили три одиниці зброї.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 263 "Незаконне зберігання зброї" та ст. 296 "Хуліганство" ККУ.

Нині правоохоронці з’ясовують обставини та причини конфлікту.

Раніше повідомлялось, що у центрі Миколаєва в ніч на 22 червня стався конфлікт, який завершився стріляниною. В результаті події, поранення отримали двоє людей.