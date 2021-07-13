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13 липня 2021, 15:35 213

На Закарпатті підозрюють штам коронавірусу Delta у двох пацієнток, які повернулися з Росії

13 липня 2021, 15:35 213
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Фото з відкритих джерел
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Аналізи двох пацієнток, у яких перебіг COVID-19 був доволі важкий і які повернулися з Російської Федерації, спрямовані на дослідження в європейську лабораторію

Інформацію про це підтвердив головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Мова йде про двох молодих жінок, які повернулися на Закарпаття із Росії. Одна із них два тижні провела у нас в реанімації, дуже важко проходило лікування. Саме тому ми направили їхні аналізи на Київ, а вже звідти їх направили на дослідження в европейську лабораторію, де підтвердять або спростують наявність у наших пацієнтів штаму Delta, - повідомив Поляк.

За його словами, результатів очікують з дня на день, відправили їх іще минулого тижня.

Головний лікар зазначив, що наразі пацієнтки, про яких йде мова, уже виписані додому.

Ми запідозрили у них саме Covid-штам Delta через важкий перебіг хвороби, який у людей такого віку протікає зазвичай легше, а тут молода жінка два тижні провела у реанімації! Ну й додало впевненості те, що вони повернулися із Росії, де зараз повно штаму Delta, - наголосив Поляк.

Як повідомлялося, 26 червня Кабмін опублікував постанову щодо протидії штаму "Дельта". Кабінет міністрів України опублікував постанову, якою затвердив рекомендації Ради національної безпеки і оборони щодо протидії коронавірусу "Дельта".

Також херсонців попереджають про небезпеку через ситуацію з COVID-19 в окупованому Криму.

коронавірус COVID-19 Закарпаття лікарня штам Дельта

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