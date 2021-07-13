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13 липня 2021, 09:08 100

В Україні майже півтисячі нових COVID-випадків: у яких областях найбільше

13 липня 2021, 09:08 100
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Фото з відкритих джерел
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У понеділок, 12 липня, в Україні зафіксовано 481 нові підтверджені випадки коронавірусу

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ, пише RegioNews.

Найбільше нових випадків у Києві - 142. Крім того, серед "лідерів" по нових випадках Донецька область - 53, Одеська - 49, Луганська - 28 та Харківська - 23.

Всього за минулу добу госпіталізовано 249 людей. Одужали - 750. Крім того, зафіксовано 36 смертей від коронавірусу.

За добу в Україні зробили понад 40 тисяч тестів різними методами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що третина українських громадян мають антитіла до коронавірусу.

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