На Закарпатье подозревают штамм коронавируса Delta у двух пациенток, вернувшихся из России

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Анализы двух пациенток, у которых течение COVID-19 было довольно тяжелое и которые вернулись из Российской Федерации, направлены на исследование в европейскую лабораторию

Информацию об этом подтвердил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Речь идет о двух молодых женщинах, которые вернулись на Закарпатье из России. Одна из них две недели провела у нас в реанимации, очень тяжело проходило лечение. Именно поэтому мы направили их анализы на Киев, а уже оттуда их направили на исследование в европейскую лабораторию, где подтвердят или опровергнут наличие у наших пациентов штамма Delta, - сообщил Поляк.

По его словам, результатов ожидают со дня на день, отправили их еще на прошлой неделе.

Главный врач отметил, что сейчас пациентки, о которых идет речь, уже выписаны домой.

Мы заподозрили в них именно Covid-штамм Delta из-за тяжелого течения болезни, которое у людей такого возраста протекает обычно легче, а тут молодая женщина две недели провела в реанимации! Ну и придало уверенности то, что они вернулись из России, где сейчас полно штамма Delta, - подчеркнул Поляк.

Как сообщалось, 26 июня Кабмин опубликовал постановление о противодействии штамму "Дельта". Кабинет министров Украины опубликовал постановление, которым утвердил рекомендации Совета национальной безопасности и обороны по противодействию коронавирусу "Дельта".