10:31  26 червня
За добу в Україні зафіксовано понад 700 нових випадків COVID-інфекції
11:46  26 червня
В Україні запрацювали понад 130 центрів масової COVID-вакцинації
10:02  26 червня
На Донбасі через обстріли бойовиків загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
26 червня 2021, 11:24 593

Кабмін опублікував постанову щодо протидії штаму "Дельта"

26 червня 2021, 11:24 593
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів України опублікував постанову, якою затвердив рекомендації Ради національної безпеки і оборони щодо протидії коронавірусу "Дельта"

Як передає RegioNews, відповідний документ опубліковано на Урядовому порталі.

В постанові зазначені заходи щодо протидії штаму коронавірусу "Дельта", який вже поширюється Європою, а також Росією.

Зокрема, для в'їзду в Україну іноземцям (крім власників виду на проживання) і особам без громадянства старше 12 років, які прибувають з Індії, Великобританії, Росії та Португалії або перебували на території цих країн не менше 7 днів протягом останніх двох тижнів, треба безпосередньо на пунктах пропуску здати експрес-тест на антиген.

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України (крім тих, хто молодше 12 років) і прибули з чотирьох вищеназваних країн або перебували на їх території менше ніж 7 днів протягом двох тижнів, також повинні здати експрес тест на антиген безпосередньо в пунктах пропуску. При позитивному результаті вони підлягають обов'язковій самоізоляції чи обсервації.

Нагадаємо, в Україні виявили індійський штам коронавірусу. Також повідомлялось, що Україна заборонила в'їзд без тесту із чотирьох країн через штам "Дельта".

коронавірус Кабмін хвороба пандемія Постанова

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Euronews переміг BBC: яку заміну Мендель знайшли у Зеленського
З миру по нитці. Навіщо Кирилу Тимошенку "мала приватизація"
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram