Кабмін опублікував постанову щодо протидії штаму "Дельта"

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Як передає RegioNews, відповідний документ опубліковано на Урядовому порталі.

В постанові зазначені заходи щодо протидії штаму коронавірусу "Дельта", який вже поширюється Європою, а також Росією.

Зокрема, для в'їзду в Україну іноземцям (крім власників виду на проживання) і особам без громадянства старше 12 років, які прибувають з Індії, Великобританії, Росії та Португалії або перебували на території цих країн не менше 7 днів протягом останніх двох тижнів, треба безпосередньо на пунктах пропуску здати експрес-тест на антиген.

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України (крім тих, хто молодше 12 років) і прибули з чотирьох вищеназваних країн або перебували на їх території менше ніж 7 днів протягом двох тижнів, також повинні здати експрес тест на антиген безпосередньо в пунктах пропуску. При позитивному результаті вони підлягають обов'язковій самоізоляції чи обсервації.

Нагадаємо, в Україні виявили індійський штам коронавірусу. Також повідомлялось, що Україна заборонила в'їзд без тесту із чотирьох країн через штам "Дельта".