Херсонців попереджають про небезпеку через ситуацію з COVID-19 в окупованому Криму

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На Херсонщині попереджають про загрозу нової хвилі COVID-19 з окупованого Криму, оскільки показники захворюваності на території тимчасово окупованого півострова стрімко зростають, як і потік людей, які перетинають пункти пропуску

Про це повідомив керівник Херсонського обласного лабораторного центру МОЗ Юрій Ромаскевич у Facebook , передає RegioNews.

Незважаючи на стабільно невисокі показники захворюваності на COVID-19 у Херсонській області (показник 26 на 100 тис. населення за останні 14 днів), незважаючи на стабільно одні з найкращих показників в Україні в боротьбі з пандемією (просто для прикладу в сусідній Миколаївській області показники кількості хворих і померлих практично удвічі вищі), вважаю своїм обов'язком звернутися до жителів області з таким повідомленням: показники захворюваності на території АР Крим за останні три тижні мають жахливу динаміку, яка ускладнюється як новим штамом (так званий індійський, або Дельта), так і явним "втручанням" у статистику керівництва тимчасово окупованих територій, - повідомив Ромаскевич.

Він навів офіційні цифри про громадян, які перебувають на лікуванні у Криму: станом на 25 червня на стаціонарному лікуванні перебувало понад 2 тисячі осіб, на амбулаторному - трохи більш як 1 тисяча. Спираючись на майже півторарічний "стаж" боротьби з коронавірусом, Ромаскевич стверджує, що стаціонарного лікування потребують приблизно 20% інфікованих, решта 80% - амбулаторного нагляду і лікування. Тож, 2 тисячі на стаціонарі це, відповідно, наявність ще 8 тисяч, які лікуються амбулаторно. І саме ця цифра, на його думку, є реальною.

Ромаскевич зауважив, що за останні два тижні постійно зростає потік людей, які перетинають пункти пропуску "Чонгар" і "Каланчак" - наразі це вже понад 4 тисячі осіб за добу. Тому він робить висновок, що штаму Delta на території Херсонської області "просто не може не бути".

І хоча лабораторно на нашій базі ми не можемо чітко його виділити із загальної сукупності, опосередковано ми маємо дані від клініцистів про більш важкий перебіг цього захворювання у пацієнтів, - прокоментував він.

На думку керівника лабцентру, ми знаходимося на початку нової хвилі COVID-19 як у Херсонській області, так і по всій Україні. І ця хвиля йтиме не так, як дві попередні, - із заходу на схід, цього разу епіцентрами стануть Херсонська, Донецька, Луганська та Харківська області.

Він запевнив, що медики готуватимуть систему охорони здоров'я і протиепідемічну службу, а громадян просить не розслаблятися і терміново повернутися до дотримання карантинних обмежень - носіння масок, дотримання соціальної дистанції, використання санітайзерів. Він також закликав обмежити міграцію і вакцинуватися, оскільки часу залишилося дуже мало.

Станом на вечір 29 червня в Херсонській області 35 724 лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19: 34 076 осіб побороли хворобу, 478 інфікованих COVID-19, 1170 осіб померли.

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