У МЗС розповіли, коли в Україні запрацюють COVID-сертифікати

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Цифрові COVID-сертифікати в Україні для зарубіжних поїздок почнуть діяти після того, як їх визнають інші країни

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ, пише RegioNews.

На сьогодні запроваджено два сертифікати - міжнародний для подорожей (почне діяти після завершення процедури визнання) і внутрішній для використання в Україні, наприклад, для відвідування масових заходів.

"Вже запустили бета-тестування цифрових COVID сертифікатів в додатку "Дія". Найближчим часом буде проведена оцінка готовності до визнання наших сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого відбудеться офіційна оцінка від фахівців Єврокомісії і процес укладення міжнародних угод", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для отримання міжнародного свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу потрібен закордонний паспорт.