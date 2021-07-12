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У МЗС розповіли, коли в Україні запрацюють COVID-сертифікати
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12 липня 2021, 15:00 93

У МЗС розповіли, коли в Україні запрацюють COVID-сертифікати

12 липня 2021, 15:00 93
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Фото з відкритих джерел
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Цифрові COVID-сертифікати в Україні для зарубіжних поїздок почнуть діяти після того, як їх визнають інші країни

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ, пише RegioNews.

На сьогодні запроваджено два сертифікати - міжнародний для подорожей (почне діяти після завершення процедури визнання) і внутрішній для використання в Україні, наприклад, для відвідування масових заходів.

"Вже запустили бета-тестування цифрових COVID сертифікатів в додатку "Дія". Найближчим часом буде проведена оцінка готовності до визнання наших сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого відбудеться офіційна оцінка від фахівців Єврокомісії і процес укладення міжнародних угод", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для отримання міжнародного свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу потрібен закордонний паспорт.

Україна коронавірус карантин МЗС МОЗ

 
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