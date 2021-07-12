У МЗС розповіли, коли в Україні запрацюють COVID-сертифікати
Цифрові COVID-сертифікати в Україні для зарубіжних поїздок почнуть діяти після того, як їх визнають інші країни
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ, пише RegioNews.
На сьогодні запроваджено два сертифікати - міжнародний для подорожей (почне діяти після завершення процедури визнання) і внутрішній для використання в Україні, наприклад, для відвідування масових заходів.
"Вже запустили бета-тестування цифрових COVID сертифікатів в додатку "Дія". Найближчим часом буде проведена оцінка готовності до визнання наших сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого відбудеться офіційна оцінка від фахівців Єврокомісії і процес укладення міжнародних угод", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для отримання міжнародного свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу потрібен закордонний паспорт.