На Львовщине три человека госпитализированы из-за укусов змей

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В лечебные учреждения Львовской области 10 июля были доставлены три человека с диагнозом - укус змеи

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС, передает RegioNews.

10 июля в лечебные учреждения Львовской области с диагнозом - укус змеи госпитализированы три человека. Все пострадавшие в состоянии средней тяжести. Так, в частности, в 14:55 в Службу спасения "101” поступило сообщение о том, что в Перемышлянську центральную районную больницу госпитализировали женщину 1987 года рождения, с диагнозом – укус змеи пальца правой стопы. Потерпевшая - жительница г. Львов, - говорится в сообщении.

Также в 17: 48 поступило сообщение о том, что в Турковскую больницу в приемное отделение поступила девушка, 2008 года рождения, с диагнозом – укус змеи в левую голень. Потерпевшая - жительница с. Свидник Сходницкой поселковой территориальной общины.

В этот же день в 20: 00 поступило сообщение о том, что в Турковскую больницу в приемное отделение поступила женщина 1970 года рождения, с диагнозом – укус змеи в правую пятку. Потерпевшая - жительница с. Карпатское Боринской поселковой территориальной общины Самборского района.

Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области предостерегает жителей области быть осторожными и внимательными, отправляясь на природу. Если случайно увидели пресмыкающееся рядом с собой – нужно не паниковать, не приближаться и не делать резких движений. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров.

Как сообщалось, 9 июля на Прикарпатье госпитализировали троих детей с укусами змей.