На Прикарпатті госпіталізували трьох дітей з укусами змій
В Івано-Франківській області троє дітей госпіталізували через укуси змій
Про це повідомили у пресслужбі Івано-Франківської ОДА, пише RegioNews.
Вчора надійшло повідомлення від чергового лікаря Коломийської дитячої лікарні про те, що у лікарню доставили дитину 2005 року народження з анафілактичним шоком внаслідок укусу змії. Дитина перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані.
Також дитину 2009 року народження вкусила змія за праву руку. На дитячій площадці змія укусила дитину й 2005 року народження. Постраждалий також перебуває у реанімації КНП "ОДКЛ" у важкому стані.
Нагадаємо, днями на Львівщині дитину вкусила змія, хлопчик - у важкому стані.
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