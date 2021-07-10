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У Львові жінку вдарило струмом: вона залізла на залізничний вагон
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10 липня 2021, 12:13 553

У Львові жінку вдарило струмом: вона залізла на залізничний вагон

10 липня 2021, 12:13 553
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Фото: ДСНС
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Львівські рятувальники зняли з вагона-цистерни травмовану струмом жінку - її у важкому стані госпіталізовано у лікарню

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівської області.

Так, ввечері 9 липня до служби порятунку надійшла інформація про те, що у Львові на залізничній станції "Підзамче" жінка 1995 року народження отримала ураження електричним струмом.

До місця події було направлено рятувальників 3-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Львів та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у Львівській області.

За допомогою спецобладнання потерпілу було знято та передано працівникам швидкої медичної допомоги.

Внаслідок ураження струмом жінку в стані важкого ступеня важкості госпіталізовано в 8-му міську клінічну лікарню м. Львова. Обставини та причини події встановлюються.

Раніше повідомлялось, що у Харкові 13-річну дівчину вбило струмом на мосту.

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