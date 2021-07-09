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09 липня 2021, 11:49 42

Від початку липня на водоймах загинули 10 дітей та 55 дорослих

09 липня 2021, 11:49 42
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Фото: з відкритих джерел
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На водоймах України за вісім діб липня загинули 65 людей - серед загиблих 10 дітей

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі ДСНС.

Так, за попередню добу у Миколаєві під час купання в невстановленому місці у стані алкогольного сп'яніння зник чоловік. Його тіло було виявлено рятувальниками на відстані 50 м від берега.

В цей же день у Бердянську зник у морі 31-річний житель міста Харків. В ході пошукових робіт водолази знайшли у воді тіло чоловіка без ознак життя та доставили його на берег.

Добою раніше, 7 липня, 29-річний чоловік впав з п’ятиметрової висоти кар’єру м. Коростишів Житомирської області. Рятувальники дістали його рятувальною мотузкою та підняли на гору, та медики, оглянувши тіло, констатували смерть.

У Чернігівській області у м. Прилуки рятувальники знайшли на дні водойми тіло 16-річного хлопця - його виявили без ознак життя на відстані 20 метрів від берега.

Рятувальники закликають не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку на водоймах країни, адже у більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність.

Раніше повідомлялось, що тільки за півдня в Україні втопилося чотири людини. Рятувальники закликають українців "вмикати мозок біля водойм" та не множити страшну статистику загиблих на воді.

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