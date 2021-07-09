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09 липня 2021, 20:53 44

Від 12 липня київський фунікулер закривається на плановий щорічний ремонт

09 липня 2021, 20:53 44
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Починаючи з 12 липня київський фунікулер припиняє роботу. Через плановий щорічний ремонт транспорт буде недоступний протягом майже двох тижнів

Про це повідомила пресслужба Київпастранс, передає RegioNews.

Як зазначається у повідомленні, фунікулер зачиняється з 12 до 24 липня. Йдеться про плановий щорічний ремонт транспорту.

Перепрошуємо за тимчасові незручності, - пише пресслужба.

Загалом, планові щорічні ремонти полягають у повному огляді обладнання фунікулера.

Як повідомлялося, Кабмін урізав фінансування будівництва метро у Дніпрі.

4 липня у Києві закривали станцію метро: проводили антитерористичні навчання.

Київ транспорт Київпастранс ремонт пасажирські перевезення

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