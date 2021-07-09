Від 12 липня київський фунікулер закривається на плановий щорічний ремонт
Починаючи з 12 липня київський фунікулер припиняє роботу. Через плановий щорічний ремонт транспорт буде недоступний протягом майже двох тижнів
Про це повідомила пресслужба Київпастранс, передає RegioNews.
Як зазначається у повідомленні, фунікулер зачиняється з 12 до 24 липня. Йдеться про плановий щорічний ремонт транспорту.
Перепрошуємо за тимчасові незручності, - пише пресслужба.
Загалом, планові щорічні ремонти полягають у повному огляді обладнання фунікулера.
Як повідомлялося, Кабмін урізав фінансування будівництва метро у Дніпрі.
4 липня у Києві закривали станцію метро: проводили антитерористичні навчання.
У Києві знову обмежили в'їзд вантажівокВсі новини »
09 липня 2021, 13:59У Києві через аварію знеструмлено майже 80 багатоповерхівок і 600 приватних будинків
09 липня 2021, 13:11У Києві Тесла врізалася в маршрутку
08 липня 2021, 18:52
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції