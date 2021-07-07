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07 липня 2021, 16:16 57

Кабмін урізав фінансування будівництва метро у Дніпрі

07 липня 2021, 16:16 57
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Фото nashemisto.dp.ua
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Кабінет міністрів вирішив зменшити субвенцію з державного бюджету на будівництво метрополітену у Дніпрі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренка.

Зокрема, під час засідання Кабміну було ухвалене рішення щодо зменшення фінансування будівництва метро Дніпра.

Уряд на 28 млн гривень зменшив субвенцію з державного бюджету, які мали бути направлені на будівництво метро. Ці гроші були надані у кредит Європейським банком реконструкції та розвитку на проект "Завершення будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську".

На таку ж саму суму була збільшена субвенція на "Проєкт муніципального водного господарства міста Чернівці".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, перебуваючи в Колумбії, зняв ціле відео про те, як там працюють кладовища і скільки коштує поховати людину.

Кабмін метро строительство Дніпро

 
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