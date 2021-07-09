У Києві через аварію знеструмлено майже 80 багатоповерхівок і 600 приватних будинків
У Києві через аварію на електропідстанції залишилася без світла 78 багатоповерхівок та близько 600 приватних житлових будинків у мікрорайоні "Жуляни"
Як передає RegioNews, про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі у Facebook.
Сьогодні, о 10:50 сталося аварійне відключення однієї з секцій обладнання на підстанції "Теремки". Через це залишились знеструмленими 78 багатоповерхівок та близько 600 приватних житлових будинків у мікрорайоні "Жуляни", - йдеться у повідомленні.
Наразі фахівці з'ясовують причини аварійної ситуації, щоб приступити до її усунення.
Нагадаємо, 7 липня через негоду без світла залишились дев'ять населених пунктів у трьох областях.
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