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У Києві через аварію знеструмлено майже 80 багатоповерхівок і 600 приватних будинків
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09 липня 2021, 13:11 889

У Києві через аварію знеструмлено майже 80 багатоповерхівок і 600 приватних будинків

09 липня 2021, 13:11 889
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві через аварію на електропідстанції залишилася без світла 78 багатоповерхівок та близько 600 приватних житлових будинків у мікрорайоні "Жуляни"

Як передає RegioNews, про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі у Facebook.

Сьогодні, о 10:50 сталося аварійне відключення однієї з секцій обладнання на підстанції "Теремки". Через це залишились знеструмленими 78 багатоповерхівок та близько 600 приватних житлових будинків у мікрорайоні "Жуляни", - йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці з'ясовують причини аварійної ситуації, щоб приступити до її усунення.

Нагадаємо, 7 липня через негоду без світла залишились дев'ять населених пунктів у трьох областях.

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