У Києві знову обмежили в'їзд вантажівок

Сьогодні, 9 липня, з 11:00 обмежений в'їзд великовагового транспорту до Києва через спеку

Про це у Телеграмі повідомила Патрульна поліція Київської області, пише RegioNews.

"Сьогодні, 9 липня, з 11:00 обмежили в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28°С", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 19:00).

Нагадаємо, що 8 липня у столиці також обмежували в'їзд вантажівок через спеку.