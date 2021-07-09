У Києві знову обмежили в'їзд вантажівок
Сьогодні, 9 липня, з 11:00 обмежений в'їзд великовагового транспорту до Києва через спеку
Про це у Телеграмі повідомила Патрульна поліція Київської області, пише RegioNews.
"Сьогодні, 9 липня, з 11:00 обмежили в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28°С", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 19:00).
Нагадаємо, що 8 липня у столиці також обмежували в'їзд вантажівок через спеку.
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