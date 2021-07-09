С 12 июля киевский фуникулер закрывается на плановый ежегодный ремонт
Начиная с 12 июля киевский фуникулер прекращает работу. Из-за планового ежегодного ремонта транспорт будет недоступен в течение почти двух недель
Об этом сообщила пресс-служба Киевпастранс, передает RegioNews.
Как отмечается в сообщении, фуникулер закрывается с 12 по 24 июля. Речь идет о плановом ежегодном ремонте транспорта.
Извиняемся за временные неудобства, - пишет пресс-служба.
В общем, плановые ежегодные ремонты заключаются в полном осмотре оборудования фуникулера.
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