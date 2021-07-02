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У Києві зачинять станцію метро: проводитимуть антитерористичні навчання
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02 липня 2021, 13:01 31

У Києві зачинять станцію метро: проводитимуть антитерористичні навчання

02 липня 2021, 13:01 31
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Фото: з відкритих джерел
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У київському метро, 4 липня, частково не буде працювати станція метро "Палац спорту" через проведення антитерористичних навчань правоохоронними органами

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби КП "Київський метрополітен".

У зв’язку з проведенням антитерористичних навчань за участі правоохоронних органів станція "Палац спорту" не працюватиме на вхід та вихід 4 липня з 8 год 30 хв до 13 год 30 хв", - йдеться у повідомленні.

Під час навчань можливі обмеження руху поїздів, а також перевірка документів у пасажирів.

Зазначається, що пересадочний вузол "Палац спорту" - "Площа Льва Толстого" працюватиме у звичайному режимі.

Нагадаємо, у Києві в ніч з 27 на 28 травня на кількох об'єктах метрополітену проходили планові антитерористичні навчання.

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