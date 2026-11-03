Понад 2000 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати армії РФ
Загальні втрати особового складу ворога у війні проти України становлять понад 1 мільйон 594 тисячі військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 2060 окупантів, чотири бронемашини, 39 артсистем, одну РСЗВ, 1413 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 363 одиниці автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 03.11.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили оборони України завдали ударів по об'єктах російського військово-промислового комплексу та протиповітряної оборони в Ростовській області РФ. Зокрема, уражено комбінат "Каменський", який залучений до виробництва ракет.
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