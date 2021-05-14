СБУ підозрює Семена Семенченка у обстрілі телеканалу "112 Україна"

Інцидент стався в липні 2019 року

Інцидент стався в липні 2019 року

Фото: із відкритих джерел

Слідчі Служби безпеки України підозрюють нардепа 8-го скликання та екскомбата батальйону “Донбас” Семена Семенченка в організації обстрілу офісу телеканалу "112 Україна".

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Києві та Київській області, передає RegioNews.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обстріл будівлі телеканалу організував Семен Семенченко. Усе це відбувалося під час виборчої кампанії до Верховної Ради. Цей теракт був використаний представниками держави-агресора у гібридній війні проти нашої країни. Для вчинення злочину фігурант залучив двох учасників підпорядкованого йому збройного формування”, - зазначили СБУ.

За даними слідства, у червні 2019 року Семен Семенченко разом зі спільником провів розвідку місцевості поблизу будівлі телеканалу.

Вони обирали оптимальний спосіб вчинення теракту, зокрема, шляхи відходу з місця злочину і наявність камер відеоспостереження”, - стверджують в СБУ.

У відомстві заявили, що Семенченко нібито організував передачу грошей для придбання транспорту та інших засобів вчинення злочину.

Силовики стверджують, що за задумом організатора, виконавці теракту мали купити автомобіль, закласти в нього велику кількість вибухівки, припаркувати авто біля будівлі телеканалу і у визначений час підірвати.

Натомість, для приховування осіб-виконавців та організатора, було прийнято рішення вчинити терористичний акт через обстріл будівлі телеканалу з протитанкового гранатомета”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ розповіли, що провели низку обшуків у Києві та Київській області, під час яких вилучили автомобіль і інші докази.

Фігурантам справи повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, їм планують обрати запобіжні заходи.

Нагадаємо, 24 березня, СБУ затримала агента НАБУ Шевченка і Семена Семенченка - через нібито створення ПВК та торгівлю з Росією. Їм інкримінують організацію не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Крім того, 26 березня Семенченка суд відправив під варту на 2 місяці. Запобіжний захід - без права внесення застави.