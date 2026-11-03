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03 листопада 2026, 07:26

Представилася власницею клініки, якої вже немає: хто стоїть за скандалом у Борщагівці

03 листопада 2026, 07:26
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Фото: Слідство.Інфо
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Інформацію про "незаконне" утримання військовослужбовців у приватному будинку в Петропавлівській Борщагівці поширила жінка, яка представилася власницею компанії "Мед-Престиж"

Про це пише "Слідство.Інфо", передає RegioNews.

Як з'ясували журналісти медична компанія фактично припинила діяльність ще у 2023 році, а автомобіль швидкої допомоги, який прибув на місце події, його реальний власник продав у 2024 році.

Йдеться про події у Петропавлівській Борщагівці Київської області, де біля приватного будинку сталися сутички. За інформацією поліції Київщини, у будівлі перебували військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України.

Жінка, яка представилася Валентиною та власницею приватної клініки "Мед-Престиж", заявила, що в будинку понад 37 днів незаконно утримують чоловіка, який переніс операцію. За її словами, загалом там перебували четверо поранених, а швидку допомогу викликали їхні родичі.

Як повідомив "Слідство.Інфо" начальник управління превентивної діяльності ГУНП у Київській області Борис Бреус, саме ця жінка викликала поліцію. За його словами, вона почала поширювати інформацію про те, що в будинку перебувають люди, незаконно позбавлені волі та які потребують невідкладної медичної допомоги. Після цього біля будинку почали збиратися місцеві мешканці та представники правоохоронних органів.

Журналісти встановили, що жінка, яка представилася власницею "Мед-Престиж", – 49-річна Валентина Молода. Однак реальний власник компанії Михайло Фурман повідомив журналістам, що клініка припинила роботу ще у 2023 році, хоча юридично компанію досі не ліквідовано.

За даними YouControl, ТОВ "Мед-Престиж" було зареєстроване в лютому 2012 року в Миколаєві. Його власником є громадянин Ізраїлю Михайло Фурман, який раніше мав громадянство Росії.

За словами Фурмана, компанія мала п’ять автомобілів швидкої допомоги: один передали миколаївським військовим, решту чотири продали. Машину, яка приїхала до Петропавлівської Борщагівки, продали у 2024 році.

Фурман також наголосив, що умовою продажу було зняття всіх логотипів "Мед-Престиж" і заборона на подальше використання торговельної марки. За його словами, нова власниця автомобіля не мала права представлятися власницею компанії.

Як з’ясувало "Слідство.Інфо", Валентина Молода працює в клініці пластичної та естетичної хірургії "Молода-я". За даними YouControl, вона також є керівницею та засновницею низки громадських організацій і медичних компаній.

Журналісти дослідили й інформацію про попередні судові та правові епізоди, пов’язані з Молодою. Зокрема, у 2020 році щодо неї зареєстрували кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. У червні 2026 року її звільнили від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Що відомо про військовослужбовців

За словами командувача Національної гвардії України Олександра Півненка, будинок у Петропавлівській Борщагівці є пунктом тимчасової дислокації підрозділу, куди доставляють мобілізованих через ТЦК.

Там військовослужбовці оформлюють документи та проходять необхідні перевірки, після чого їх направляють до навчальних центрів. Загалом у будинку перебували 18 військовослужбовців.

Півненко також повідомив, що чотирьох чоловіків, які раніше самовільно залишили військову частину (СЗЧ), виявили та затримали підрозділи Нацгвардії, після чого доправили до цього пункту. Наразі вони перебувають у медичному центрі НГУ. Інформацію про їхній стан обіцяють оприлюднити після медичного обстеження.

Нагадаємо, скандал у Петропавлівській Борщагівці спалахнув 2 листопада після поширення в Telegram-каналах повідомлень про нібито катування та незаконне утримання близько 40 чоловіків у приватному будинку. Також стверджувалося, що один із них загинув, а до людей не допускають медиків.

Біля будинку зібрався натовп, частина людей називала себе родичами військовослужбовців. Почалися сутички: невідомі пошкодили ворота, вікна та паркан, застосовували димові шашки й сльозогінний газ. Поліція спростувала інформацію про загибель людини та незаконне утримання людей.

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