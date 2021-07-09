Экс-нардепу Семенченко объявили новое подозрение в приобретении, хранении и передаче оружия, боеприпасов по предварительному сговору

Фото из открытых источников

Это сообщил адвокат Семенченко Владислав Добош, передает RegioNews со ссылкой на Украинскую правду,

Ранее бывшего командира батальона "Донбасс" подозревали лишь в создании незаконного вооруженного формирования и организации совершения террористического акта.

Однако почти через четыре месяца после объявления первого подозрения о НВФ к делу добавилась еще одно - приобретение и хранение оружия (ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

По словам адвоката Семенченко, подозрение было ожидаемо, однако удивление вызывает время его вручения. Поскольку существование незаконного вооруженного формирования вроде бы как должно предусматривать наличие оружия у его членов.

Защита говорит, что подозрение основывается на показаниях, что оружие, которое нашло следствие, принадлежит именно Семенченко.

Как говорится в тексте подозрения, который есть в распоряжении УП, в апреле 2020 года Семенченко якобы дал указание бывшему АТОшнику Вадиму Боровику (он сотрудничает со следствием – ред.) перевезти оружие в тренировочную базу так называемого незаконного военного формирования в селе Сувид. Для этого Семенченко якобы дал Боровику средства. В подозрении указывается, что Боровик осознавал незаконность этих действий, но перевозил оружие, поскольку находился в подчинении Семенченко. Весь ход операции вроде бы "был под личным контролем" последнего.

После того, как оружие перевезли, бывший командир батальона вроде бы дал Боровику 100 долларов для приобретения упаковочного материала, чтобы спрятать оружие.

Тот купил две бочки, в которые и сложил оружие. После этого Боровик вместе с другими установленными фигурантами дела, Безпальчук и Єговоровим, вроде бы закопали бочки на территории базы.

Кроме того, в тексте подозрения говорится о еще одном эпизоде, когда якобы Семенченко распорядился перепрятать оружие. Однако на этот раз одну бочку с оружием закопали на помойке.

Боровик также рассказал следствию, что уже в декабре 2020 года оружие из двух схронов перепрятал Безпальчук, закопав ее в лесу по дороге на село Сувид. Именно там и нашли оружие правоохранители.

В то же время, в подозрении не указывается, где, когда именно и за сколько Семенченко приобрел это оружие и как оно вообще у него появилось. В тексте говорится лишь о факте ее сокрытия якобы по указанию бывшего нардепа.

Как сообщалось, 22 июня апелляционный суд оставил екснардепа Семенченко под стражей.

14 мая стало известно, что СБУ подозревает Семена Семенченко в обстреле телеканала " 112 Украина". Инцидент произошел в июле 2019 года.

Напомним, 24 марта СБУ задержала агента НАБУ Шевченко и Семена Семенченко. Им инкриминируют организацию не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

26 марта Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца. Меру пресечения без права внесения залога.