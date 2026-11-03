Фото: ОВА

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Внаслідок атаки пошкоджені будинки, повідомляється про поранених.

Також вночі під ударами опинилися об'єкти критичної інфраструктури у Дніпрі та Криворізькому районі.

На місцях працюють відповідні служби. Кількість постраждалих та наслідки атак ще уточнюються.

Нагадаємо, вночі 3 листопада росіяни вдарили по медичному закладу в Харкові. Постраждали 62 людини, із медзакладу евакуюють 226 пацієнтів до інших лікарень.