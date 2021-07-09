На Одещині голову міськрайонного суду викрили у шахрайстві

Фото: ДБР

Голову одного з міських районних судів Одеської області викрили у шахрайстві

Про це повідомили у Держбюро розслідувань, пише RegioNews.

Зазначається, що, будучи у змові з адвокатом, глава суду вимагав у місцевого жителя хабар, обіцяючи нібито вплинути на іншого суддю, щоб той прийняв позитивне рішення на користь цивільної дружини чоловіка.

Свої незаконні послуги він оцінив у 700 тис. гривень, проте пізніше знизив цю суму до $6 тис.

Працівники ДБР затримали адвоката-посередника під час передачі йому другої частини хабаря у розмірі $2,5 тис.

Обом фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві за попередньою змовою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині за підозрою в шахрайстві затримали голову Димерської ОТГ та депутата райради.