Фото: ОВА

Про це повідомляє в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.

Один із будинків частково зруйнований, виникла пожежа. Вибухова хвиля та уламки пошкодили ще кілька осель і два автомобілі.

Внаслідок удару поранення дістала 71-річна жінка.

Нагадаємо, у Запорізькій області 3 листопада оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російських авіаударів по Комишувасі – кількість жертв зросла до 26.