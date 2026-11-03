Росіяни вночі атакували Запоріжжя: пошкоджені будинки, постраждала жінка
Уночі 3 листопада ворожі війська атакували Запоріжжя
Про це повідомляє в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.
Один із будинків частково зруйнований, виникла пожежа. Вибухова хвиля та уламки пошкодили ще кілька осель і два автомобілі.
Внаслідок удару поранення дістала 71-річна жінка.
Нагадаємо, у Запорізькій області 3 листопада оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російських авіаударів по Комишувасі – кількість жертв зросла до 26.
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