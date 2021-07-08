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08 липня 2021, 14:34 41

Захисту Медведчука відмовлено у відводі судді, який розглядає продовження запобіжного заходу нардепу

08 липня 2021, 14:34 41
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Фото з відкритих джерел
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Захист народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука заявив клопотання про відвід слідчого судді Печерського райсуду Сергія Вовка, який розглядає питання продовження запобіжного заходу Медведчуку, суд не задовольнив це прохання

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію судового засідання.

На початку судового засідання у четвер адвокати заявили клопотання про відвід прокурора у процесі та слідчого судді Вовка, мотивуючи необ'єктивністю.

Суд розглянув клопотання про відвід судді та відмовив у його задоволенні. На сьогодні слідчий суддя Вовк продовжує розгляд питання про продовження запобіжного заходу Медведчуку, зокрема, розглядається клопотання про відвід прокурора.

Як повідомлялося, суд продовжив строки розслідування у справі Медведчука й Козака - до 11 листопада.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукували кабінети Віктора Медведчука.

12 травня стало відомо, що Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора.

Також повідомлялось, що суд відхилив клопотання про взяття Медведчука на поруки 40 нардепів. 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

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