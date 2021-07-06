Суд відпустив Нелю Штепу під особисте зобов'язання

Фото з відкритих джерел

Суд у Харкові обрав колишньому міському голові Словʼянська Нелі Штепі, яку обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність України та створенні терористичної групи, особисте зобовʼязання як міру запобіжного заходу

Про це розказав адвокат Нелі Штепи Олександр Тананакін, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Нічний домашний арешт Нелі Штепи завершився 29 травня, тому сьогодні суд обрав для обвинуваченої черговий запобіжний захід: особисте зобовʼязання. Її головний обовʼязок - зʼявлятися до суду за першою вимогою, утримуватися від спілкування зі свідками обвинувачення, які ще не допитані, та повідомляти про зміну місця проживання чи праці, - зазначив Тананакін.

За його словами, суд відмовив представнику обласної прокуратури Олександру Чекіну, якій клопотав про продовження для Штепі запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, наполягаючи на ризику перешкоджання провадженню з боку Штепи.

На суді відбувся допит свідка обвинувачення, який розказав, що не був учасником подій 2014 року у Словʼянську. Він також зазначив, що Штепа доводиться йому племінницею, і він не розуміє, як його включили до списку свідків обвинувачення, - додав Тананакін.

За словами адвоката, чергове засідання суду призначено на 21 липня, на 11:30.

Як повідомлялося, 25 травня Орджонікіджевський районний суд у Харкові не продовжив домашній арешт ексмеру Слов'янська Нелі Штепі.

Нагадаємо, 9 лютого в суді ексмеру Слов’янська Нелі Штепі оголошено обвинувальний акт. Її обвинувачують в сепаратизмі та пособництві бойовикам.

1 квітня Нелю Штепу знову посадили на нічний домашній арешт, таке рішення суд ухвалив вже вдруге упродовж року.