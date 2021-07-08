Защите Медведчука отказано в отводе судьи, который рассматривает продление меры пресечения нардепу

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Защита народного депутата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука заявил ходатайство об отводе следственного судьи Печерского райсуда Сергея Вовка, который рассматривает вопрос продления меры пресечения Медведчуку, суд не удовлетворил эту просьбу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

В начале судебного заседания в четверг адвокаты заявили ходатайство об отводе прокурора в процессе и следственного судьи Вовка, мотивируя необъективностью.

Суд рассмотрел ходатайство об отводе судьи и отказал в его удовлетворении. На сегодня следственный судья Вовк продолжает рассмотрение вопроса о продлении меры пресечения Медведчуку, в частности, рассматривается ходатайство об отводе прокурора.

Как сообщалось, суд продлил сроки расследования по делу Медведчука и Козака - до 11 ноября.

Напомним 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.

12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в офис Генпрокурора.

Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов. 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.