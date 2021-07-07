Голову "Кузні на Рибальському" відправили під арешт з заставою у 443 мільйони

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Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" Валерію Шандрі у вигляді арешту на 60 діб з можливістю вийти під заставу в понад 443 млн грн

Про це повідомили у пресслужбі ДБР, передає RegioNews.

7 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському” запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 443 млн гривень, - повідомили у ДБР.

Шандра - уже другий фігурант справи, якому обрали запобіжний захід. Так, 5 липня суд обрав одному з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі приблизно 443 млн гривень.

Як повідомлялося, 2 липня ДБР повідомило про підозру у змові ексзаступнику міністра оборони та керівнику суднобудівного заводу. Колишньому заступнику міністра оборони України та голові правління заводу "Кузня на Рибальському" повідомили про підозру у змові.

Раніше, у квітні ДБР проводило обшуки в корпорації "Богдан" і на заводі, яким володів Порошенко. Правоохоронці розслідують постачання підрозділам ЗСУ неякісної продукції.