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08 липня 2021, 14:13 713

Сервісні центри МВС можуть тимчасово припинити надання послуг з реєстрації авто та видачі водійських прав

08 липня 2021, 14:13 713
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Фото з відкритих джерел
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Ймовірне тимчасове припинення надання послуг з реєстрації авто та видачі водійських прав у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ пов'язане із затримками в поставках бланків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на оголошення на сайті Головного сервісного центру МВС.

У зв'язку із затримкою в поставках бланкової продукції від ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія, - йдеться в повідомленні.

Крім того, за інформацією про роботу сервісних центрів МВС просять стежити на вебсайті РСЦ ДСЦ МВС відповідного регіону.

Про можливі перебої з видачею водійських прав в Україні вже повідомлялося раніше, 8 червня.

Також відомо, що в МВС спростили видачу водійських прав переселенцям. Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ спростили видачу водійських прав переселенцям без прописки.

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