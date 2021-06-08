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08 червня 2021, 15:43 556

В Україні можливі перебої з видачею водійських прав, - МВС

08 червня 2021, 15:43 556
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Фото з відкритих джерел
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У сервісних центрах МВС у зв’язку з перебоями у постачанні бланків можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з видачі посвідчення водія

Про це йдеться в оголошенні на сайті Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.

У зв’язку з перебоями у постачанні бланкової продукції можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія, - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що за інформацією держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна", відновлення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується орієнтовно через 2 дні.

Як повідомлялося, в лютому Аваков підписав із ОАЕ меморандум про водійські права, які й так визнавались. За офіційною інформацією, українські посвідчення водія визнаються в ОАЕ з 2007 року.

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